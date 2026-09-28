Controlli della GDF di Grosseto durante la stagione estiva: oltre 240 irregolarità, 34 lavoratori in nero e 20mila articoli sequestrati

GROSSETO (ITALPRESS) – Oltre 240 irregolarità riscontrate, 34 lavoratori irregolari o in nero individuati e circa 20mila articoli sequestrati perché contraffatti o privi delle necessarie indicazioni di tracciabilità. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di finanza di Grosseto durante la stagione estiva, con particolare attenzione alle località a maggiore vocazione turistica.

Le attività, intensificate da giugno, hanno riguardato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, aree di sosta ed esercizi commerciali ambulanti. I controlli hanno portato alla verbalizzazione di 12 datori di lavoro. Per sette aziende è scattata la sospensione dell’attività dopo il superamento della soglia del 10% di lavoratori irregolari; in due casi il provvedimento è stato evitato grazie alla regolarizzazione dei dipendenti e all’oblazione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla corretta certificazione dei corrispettivi telematici e alla sicurezza dei prodotti e tutela del Made in Italy. I finanzieri hanno sequestrato circa 20mila articoli risultati non conformi o contraffatti. Nell’ambito dei servizi per la sicurezza pubblica nelle zone della movida, sono state inoltre identificate 6.926 persone e controllati 3.817 veicoli, anche con l’impiego delle unità cinofile.

Ventidue persone sono state segnalate alle Prefetture competenti e sono stati sequestrati circa 100 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo.

– Foto ufficio stampa GDF –

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