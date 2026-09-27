Approccia sessualmente una 20enne e la tortura, arrestato un 38enne nel Pistoiese

FIRENZE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme (Pistoia) e con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana 20enne. I fatti si sarebbero consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell’omonimo comune in provincia di Pistoia.

I due si erano dati appuntamento poche ore prima ma a situazione è degenerata quando l’uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza. Di fronte al rifiuto, l’aggressore ha aggredito la vittima, tentando un annegamento controllato per piegarne la resistenza. L’uomo inoltre l’avrebbe poi trascinata a riva, infierendo su di lei con percosse alle gambe con una cintura, lanciandole contro delle pietre e spegnendole persino alcune sigarette sul volto.

A interrompere la sequenza di violenze è stato l’intervento di un passante che, udendo le urla disperate della ragazza ha immediatamente allertato il 112. Alla vista dei soccorsi, l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le indagini hanno permesso di stringere rapidamente il cerchio attorno al 38enne, rintracciato e bloccato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Pistoia.

La ragazza, soccorsa e affidata alle cure mediche, fortunatamente ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).