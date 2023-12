TRIESTE (ITALPRESS) – “I rapporti tra Friuli Venezia Giulia e Germania sono radicati nel tempo e ormai consolidati, come dimostrano, ad esempio, la rilevante quota di esportazioni della nostra regione verso quel Paese, la storica affluenza di turisti tedeschi a Lignano Sabbiadoro e Grado e la presenza di imprese germaniche all’interno del porto di Trieste. Il prossimo anno le possibilità di collaborazione con la Germania si amplieranno grazie al ruolo di ospite d’onore attribuito al nostro Paese all’interno della Buchmesse di Francoforte, un’occasione che la nostra regione coglierà per promuovere Nova Gorica Gorizia capitale della Cultura 2025”. E’ questo il concetto espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, durante l’incontro, avvenuto questa mattina in Consiglio regionale, con il console generale di Germania a Milano Susanne Welter, in questi giorni in visita a Trieste. Ricordando come il tedesco sia una delle quattro lingue ufficiali del Friuli Venezia Giulia Anzil ha evidenziato al console che “proprio grazie a rapporti consolidati con la Germania molti tedeschi stanno comprando casa in Friuli Venezia Giulia” e rimarcato la volontà della Regione di “valutare con attenzione la possibilità di mettere in campo progettualità e iniziative in ambito culturale assieme al Consolato tedesco a Milano in occasione della prossima edizione della Buchmesse, e anche in vista di Go!2025”.

