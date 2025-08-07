Friuli, Fedriga e Roberti incontrano il nuovo questore di Udine

TRIESTE (ITALPRESS) – Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha incontrato questa mattina, assieme all’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, il neoquestore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo, al quale ha rivolto un sincero augurio di buon lavoro.

Nel corso del meeting sono stati affrontati numerosi temi: dall’importanza della cooperazione interistituzionale alla lotta all’immigrazione clandestina e alla gestione della pubblica sicurezza in occasione dei grandi eventi in programma a Udine, a partire dalla finale della Supercoppa Eufa del 13 agosto, per la quale è previsto un rilevante afflusso di tifosi di Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur.

Il governatore Fedriga e l’assessore Roberti hanno quindi confermato il massimo sostegno della Regione, nel rispetto delle singole competenze, alle iniziative messe in campo dalla Questura di Udine e dalle Forze dell’ordine a tutela della sicurezza della comunità del Friuli Venezia Giulia.

