Freestyle, Miro Tabanelli out nelle qualificazioni dello slopestyle

MILANO (ITALPRESS) – Non riesce a superare il taglio Miro Tabanelli nelle qualificazioni dello slopestyle, al Livigno Snow Park: l’emiliano è sedicesimo con un miglior punteggio di 51,93. Davanti a tutti si sono issati i due norvegesi Birk Ruud (81,75) e Tormod Frostad (79,96) con lo svedese Jesper Tjader terzo con 79,83. Dopo una prima discesa da 35,36 punti, Tabarelli ha trovato 51,93 punti nella seconda prova, undicesimo punteggio parziale ma non sufficiente per trovare spazio tra i migliori 12. L’emiliano tornerà comunque in pista domani per il turno di qualificazione del Big Air.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).