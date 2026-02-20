LIVIGNO (ITALPRESS) – La tedesca Daniela Maier ha vinto la medaglia d’oro nello ski cross femminile del freestyle ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Argento alla svizzera Fanny Smith, bronzo alla svedese Sandra Naeslund.
Jole Galli si era fermata in semifinale, mentre l’altra azzurra Andrea Chesi, era arrivata solo terza nella sua heat inaugurale, salutando subito la competizione.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
