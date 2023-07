MILANO (ITALPRESS) – “Fieri di una partnership che unisce due eccellenze italiane”. Con queste parole il presidente federale Paolo Azzi ha presentato l’accordo che fa di Frecciarossa il nuovo main sponsor della Federazione Italiana Scherma nel percorso che condurrà la Nazionale azzurra dal Mondiale di Milano e per tutto il percorso di qualifica ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Per Trenitalia, il responsabile Esercizio AV, Francesco Marciano ha illustrato così il senso di questa intesa, nel corso della conferenza stampa svoltasi presso la Sala Press Conference dell’Allianz MiCo Milano, sede dei Mondiali di scherma: “Frecciarossa è orgogliosa di essere partner della Federazione e da oggi affianca tutte le squadre azzurre. Con la stessa convinzione il gruppo FS ha affiancato anche l’organizzazione dei Mondiali Milano 2023. Molti sportivi sono viaggiatori e nostri clienti, usufruiscono dei nostri collegamenti. Queste manifestazioni sono un’opportunità che tantissimi stranieri hanno per conoscere il nostro Paese. Un ringraziamento alla FIS per averci scelto lungo il percorso verso Parigi 2024”.

“Ringrazio Trenitalia e Frecciarossa per aver intrapreso questo cammino con noi, cominciando proprio da un Mondiale già apprezzato da tutti, come sta avvenendo qui a Milano, evento che si rivelerà un ottimo lancio – ha aggiunto Azzi – Normalmente le partnership messe in piedi dalla FIS durano a lungo. Rinnovo il sentito grazie dalla scherma italiana e spero di avere tanti bei momenti da vivere insieme”. Assist raccolto da Marco Fichera, presidente del Comitato organizzatore del Mondiale di Milano 2023: “Frecciarossa è tra i partner principali di questa kermesse che ha già fatto registrare il sold out perchè è stata in grado di comunicare un messaggio efficace, uno sport stupendo e un evento sostenibile, che va oltre la scherma e rende orgogliosa tutta l’Italia”. In rappresentanza delle Nazionali della scherma azzurra sono intervenuti lo spadista medagliato olimpico Andrea Santarelli e il campione paralimpico Emanuele Lambertini. “Siamo fieri di rappresentare l’Italia in tutto il mondo e sarà ancor più bello farlo con un logo così importante al braccio”, ha detto Santarelli. “Anche il team paralimpico porterà con orgoglio Frecciarossa sulla divisa al nostro Mondiale di ottobre a Terni”, ha chiosato Lambertini.

