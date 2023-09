MILANO (ITALPRESS) – 100 anni di storia e di servizio. Era il 28 marzo del 1923 quando venne ufficialmente creata l’Aeronautica Militare, un secolo di storia con uno sguardo innovativo al futuro accompagnato dalla gratitudine dei cittadini.

Anche la Lombardia si prepara ad unirsi alle celebrazioni del centenario con una serie di iniziative presentate oggi a Palazzo Pirelli.

L’evento principale sarà lunedì 11 in tarda mattinata per il passaggio sopra Milano e i suoi monumenti della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.

Sabato 9 settembre ci sarà invece l’Open Day aperto al pubblico dell’aeroporto militare di Linate.

“Dalle 9 alle 19 ci sarà la possibilità di vedere tutto: mezzi, personale, simulatori, mostre storiche e di architettura, le visite mediche su piloti. Sarà l’occasione per vedere tante specialità che magari sono sconosciute: non ci sono solo gli aerei, ma tutta una serie di supporti che è bello conoscere”, ha affermato il colonnello della 1a regione aerea di Milano, Maurizio Daniele.

Dal 13 ottobre invece farà tappa a Palazzo Pirelli la mostra itinerante sui 100 anni dell’aeronautica militare.

“Siamo onorati di poter ospitare questo evento che rimarrà indelebile nella nostra storia: portare le Frecce Tricolori sui cieli di Milano e della Lombardia”, ha commentato il presidente del consiglio regionale lombardo Federico Romani sottolineando quanto “i valori dell’Aeronautica Militare siano un esempio da seguire per tutti noi che facciamo parte delle istituzioni del nostro paese”.

“Questa data è fondamentale perchè segna i 100 anni di questa fantastica avventura italiana fatta di coraggio, spirito di squadra e che ha saputo fin da subito affrontare le sfide con grande professionalità – ha aggiunto – E’ una forza armata determinante che deve essere sostenuta soprattutto in periodi difficili, con in conflitti nel mondo che coinvolgono anche il nostro continente”.

