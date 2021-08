ROMA (ITALPRESS) – Un francobollo per celebrare il grande maestro del teatro Giorgio Strehler. Poste Italiane ha reso noto che è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato al grande regista teatrale nel centenario della nascita, al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. La tiratura è di 300 mila esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra autoadesiva non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Tiziana Trinca. La vignetta riproduce un ritratto di Giorgio Strehler impegnato a impartire indicazioni di regia; sullo sfondo spicca un’insegna luminosa con denominazione del Piccolo Teatro di Milano che da anni contraddistingue il suo ingresso. Completano il francobollo le leggende “Giorgio Strehler” e “1921 – 1997”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo nel primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Trieste. Il francobollo è disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di

Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.

(ITALPRESS).