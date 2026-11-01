Franco Ascani rieletto Presidente Internazionale della FICTS

ROMA (ITALPRESS) – Franco Ascani, milanese, è stato rieletto – con il 99,6% per il quadriennio 2027-2030 – Presidente della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (a cui aderiscono 130 Nazioni e 12.342 Soci – www.sportmoviestv.com), l’unica Federazione del settore riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico per il quale svolge la sua funzione etica, culturale e artistica del Movimento Sportivo attraverso l’effettivo utilizzo del potere dell’immagine sportiva con la televisione, il cinema e i new media.

Franco Ascani – per 15 anni unico membro italiano della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Comitato Internazionale Olimpico – ha aperto l’Assemblea Congressuale affermando: “Lo sport, patrimonio dell’umanità, è un importante investimento per la diffusione della cultura tra i giovani”. La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (Segretario Generale Enzo Cappiello) e delle 4 Commissioni Internazionali Permanenti ha registrato un incremento delle “quote rosa” (35%) neli livelli dirigenziali della Federazione.

L’Assemblea Generale Elettiva ha avuto luogo in Italia a Milano il 30 e 31 Ottobre nell’ambito di “SPORT MOVIES & TV 2026 – 44th Milano International FICTS Fest”, Finale dei 27 Festival – nei 5 Continenti – del Circuito “World FICTS Challenge”.

Ascani ha partecipato, in varie vesti, a 16 edizioni dei Giochi Olimpici, è Sociologo dello sport. Docente universitario ed esperto a livello internazionale in management e marketing sportivo, ha avviato alla pratica sportiva 3,7 milioni di giovani con i “Trofei di Milano”, città in cui risiede e sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Presidente dell’Advisory Board del Master Universitario in “Management dello Sport e degli eventi sportivi” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (da 21 anni). Direttore dell’OCS – Osservatorio Sport e Valori Culturali | La legacy dei Giochi. Giornalista, ha pubblicato il volume “200 film sul podio olimpico. Cinema & Giochi” (321 pagine) e lo ha messo a disposizione del Centro Studi del Comitato Internazionale Olimpico.

– Foto ufficio stampa Ficts –

(ITALPRESS).