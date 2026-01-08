Francia, Macron: “Rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche il vassallaggio e il disfattismo”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso annuale agli ambasciatori.

Secondo Macron, “le istituzioni del multilateralismo sono sempre meno efficaci” e il rischio è di andare verso un mondo dominato da grandi potenze che hanno la tentazione di “spartirsi il pianeta”.

Il capo dell’Eliseo ha poi chiesto di tornare a “investire nell’Onu”, aggiungendo che “sarebbe assurdo non farlo”. Per quanto riguarda l’Europa, Macron ha osservato che Parigi ha lavorato “nella giusta direzione”, ovvero verso una maggiore autonomia strategica e “meno dipendenza”, che questa sia dagli Stati Uniti o dalla Cina.

