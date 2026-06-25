Francia-Italia, Crosetto “Intesa su Ucraina, sicurezza globale e difesa europea”

ROMA (ITALPRESS) – “Importante e costruttivo incontro con la collega francese Vautrin, in occasione del Vertice tra Italia e Francia, sui principali dossier di sicurezza internazionale che vedono Italia e Francia impegnate fianco a fianco. Ribadito comune sostegno all’Ucraina e condivisa la disponibilità dell’Italia a contribuire a un’eventuale missione internazionale per garantire libertà di navigazione Stretto Hormuz, a condizione che vi siano tregua stabile, una chiara cornice giuridica internazionale, il consenso dei Paesi della regione e la necessaria autorizzazione del Parlamento italiano”. Lo scrive su X il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Confermata importanza stabilità del Libano. In tale ambito è necessario che, anche in un’ottica post-UNIFIL, la comunità internazionale adotti approccio pragmatico e sostenibile, orientato al rafforzamento delle capacità delle istituzioni nazionali e al consolidamento del ruolo delle Forze Armate libanesi, quale principale pilastro della stabilizzazione del Paese ed elemento fondamentale per la sicurezza dell’intera area. Italia e Francia stanno elaborando delle proposte concrete. Confronto su difesa europea, che deve crescere superando egoismi nazionali e frammentazioni industriali, sviluppando capacità comuni, interoperabilità e una base tecnologica e industriale più integrata”.

“In questo quadro – continua Crosetto – abbiamo condiviso una roadmap industriale per rafforzare la cooperazione bilaterale tra le rispettive industrie della Difesa, valorizzando le capacità comuni e i principali programmi congiunti, a partire dai missili Aster e dal sistema di difesa aerea SAMP/T NG, esempi concreti di collaborazione efficace e di successo. Tra le sfide vi è anche quella di collaborare in modo ancora più intenso e mettere a fattor comune le rispettive eccellenze del settore spaziale con il Progetto Bromo, per rafforzare la sovranità tecnologica europea e creare massa critica in un settore segnato da una competizione globale sempre più intensa. È un percorso che rafforza il pilastro europeo della sicurezza e rende la NATO ancora più credibile ed efficace. Italia e Francia condividono la responsabilità di trasformare questa cooperazione in risultati concreti, nell’interesse della sicurezza dei nostri cittadini e della stabilità internazionale”.

– Foto Ministero della Difesa –

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