Francesco Moser e i segreti della sua carriera

MILANO (ITALPRESS) - "La mia è stata una carriera longeva, bisogna avere il fisico per fare certe cose. Anch'io sono caduto spesso, ma non mi sono mai fratturato un osso in bici. Nella mia carriera ho avuto due cadute un po' pericolose, in tutte le altre ho riportato soltanto qualche abrasione. A parte la mia prima stagione, nel 1973, in cui a metà anno fui operato alle tonsille, dal 1974 fino al 1987 ho disputato tutte le stagioni piene, anche fino a cento giornate di gare in un anno". Lo ha detto Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano, con un ricco palmares nel quale spiccano un Giro d'Italia e diverse classiche di un giorno, oltre a un campionato del mondo su strada ed uno su pista nell'inseguimento individuale, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl