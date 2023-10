MILANO (ITALPRESS) – L’Assemblea di Federchimica, che si è riunita oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, ha eletto all’unanimità Francesco Buzzella alla presidenza della Federazione nazionale dell’Industria chimica per il quadriennio 2023 – 2027.

Francesco Buzzella, 55 anni, laureato in Economia e Commercio, è comproprietario e componente il Consiglio di amministrazione di C.O.I.M., Gruppo multinazionale fondato nel 1962, che conta 20 siti in 4 differenti continenti, di cui 10 produttivi.

Nel 2022 il Gruppo ha fatturato 1,4 miliardi di euro con un totale di 1.250 addetti di oltre 25 nazionalità.

Buzzella è anche contitolare e Amministratore Delegato di Green Oleo – società quotata al mercato azionario EGM (Euronext Growth Milan) – con un fatturato di 80 milioni di euro e 75 dipendenti.

Dal 2017 al 2021 Francesco Buzzella è stato Presidente dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Cremona; dal 2021 è Presidente di Confindustria Lombardia; in Federchimica è componente del Consiglio di Presidenza dal 2017; è anche componente del Consiglio Generale di Confindustria.

All’assemblea Federchimica hanno preso parte: Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Ferruccio de Bortoli, giornalista e scrittore; Marco Fortis, economista, vicepresidente Fondazione Edison.

– Foto ufficio stampa Federchimica –

(ITALPRESS).