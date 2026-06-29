Suzuki e Fisg insieme anche per la stagione sportiva 2026-27

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki e Fisg (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) confermano il proprio percorso comune anche per la stagione sportiva 2026-27. Fisg sceglie Suzuki per il 14° anno, proseguendo una collaborazione consolidata negli anni e fondata sulla condivisione di valori quali competitività, sacrifico, rispetto delle regole e dell’avversario, sostenibilità e promozione dello sport. Il rinnovo dell’accordo arriva a pochi giorni dal Suzuki Bike Day#6, l’evento ciclistico non competitivo ideato da Suzuki e dedicato a chi ama la vita all’aria aperta e desidera vivere la mobilità in modo attivo, sostenibile e sicuro. L’evento si è svolto sabato 20 giugno con partenza dal leggendario Misano World Circuit Marco Simoncelli e ha richiamato migliaia di appassionati sulle strade di Misano con un importante obiettivo benefico a sostegno di Dynamo Camp. Nutrita la rappresentanza della Fisg alla manifestazione, con atleti provenienti da diverse discipline. Per il pattinaggio di figura hanno partecipato Sara Conti, Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Marco Fabbri e Charlène Guignard. Presenti gli atleti dello short track Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola, Martina Valcepina e Lorenzo Previtali.

In rappresentanza della specialità speed skating Francesca Lollobrigida, Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello. er il curling Giacomo Colli, Stefano Gilli, Andrea Gilli e Francesco Vigliani; per il wheelchair curling Orietta Bertò, Paolo Ioriatti e Fabrizio Bich. Tra i presenti, sei atleti vincitori di un totale di otto medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: Francesca Lollobrigida, due volte campionessa olimpica nei 3.000 e 5.000 metri del pattinaggio di velocità; Elisa Confortola, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, protagonisti del successo nella staffetta mista di short track; Davide Ghiotto e Michele Malfatti, oro nell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità. In occasione dell’evento, la Casa di Hamamatsu ha consegnato una flotta di 22 vetture hybrid ad una selezione di campioni delle squadre Nazionali Fisg che si sono distinti nella scorsa annata con i loro risultati.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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