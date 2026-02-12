ROMA (ITALPRESS) – Francesca Albanese smentisce di avere definito Israele “nemico dell’umanità”, dopo che Francia, Germania e Italia ne hanno chiesto le dimissioni da relatrice Onu per i Territori occupati. “Critico lo Stato di Israele così come tutti gli organismi indipendenti criticano gli Stati di competenza, è nel processo di scrutinio dell’Onu”, dichiara nel corso della trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7. “Ho detto che Israele commette genocidio, apartheid e crimini di guerra, non ho detto che è un nemico dell’umanità”, sottolinea, Albanese, che poi aggiunge: “Tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio”.

