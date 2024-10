POTENZA (ITALPRESS) – “Appreso della frana che ha interessato la strada provinciale 277, tra Oliveto Lucano e Garaguso, ho immediatamente richiesto un sopralluogo per oggi con i sindaci dei due Comuni e con il presidente della provincia di Matera, Francesco Mancini. Sono stati allertati l’Ufficio Difesa del suolo e l’Ufficio Infrastrutture del mio Dipartimento, chiedendo anche la partecipazione degli uffici tecnici provinciali. Intendiamo dare una risposta immediata alle comunità interessate, con gli strumenti finanziari da destinare a simili criticità”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, a seguito del sopralluogo effettuato nell’area interessata dallo smottamento.

“Le criticità connesse all’assetto orografico del nostro territorio non devono e non possono irretirci. Il compito delle istituzioni è quello di alleviare subito i disagi per gli abitanti della zona e individuare una rapida azione risolutiva. Un’opportunità di finanziamento – ha spiegato Pepe – potrà venire dall’Accordo di Coesione sottoscritto la scorsa primavera a Potenza tra il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi. In riferimento alla dotazione finanziaria che sarà nelle disponibilità del Dipartimento Infrastrutture, stiamo pianificando i fabbisogni da attribuire alle strade provinciali e a quelle comunali”.

– Foto: ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).