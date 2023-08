VENEZIA (ITALPRESS) – Una frana si è verificata a Cortina d’Ampezzo, dove 70 persone sono state evacuate.

In particolare, la frana detritica è avvenuta lungo la SR 48 in località Passo Tre Croci, a Cortina d’Ampezzo, a ridosso della strada che incombe su un condominio, un hotel e un B&B.

Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, alla presenza di funzionari di guardia, sindaco, tecnici del comune, polizia di stato e locale, a causa della frana, “si è deciso a scopo precauzionale – spiegano i vigili del fuoco – l’evacuazione di tutte le strutture ricettive per la possibilità di distacco di grossi massi”. Le 70 persone evacuate vengono ospitate in una palestra di Cortina messa a disposizione dal Comune.

– Foto: Vigili del Fuoco –

