BARI (ITALPRESS) – “Come Credito Cooperativo sappiamo di avere un’esperienza sul territorio, perchè da una vita conosciamo le nostre imprese, soprattutto quelle medie e piccole e quindi questa è un’occasione importante, alla Fiera del Levante, per ribadire il nostro ruolo a sostegno delle imprese”. Lo ha detto il Presidente di Cassa Centrale Banca, capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, Giorgio Fracalossi, alla Fiera del Levante di Bari per parlare di competitività delle imprese e partecipare alla tavola rotonda organizzata dalla Regione Puglia per la presentazione dei nuovi Avvisi Contratti di Programma, PIA, MiniPIA, PIA turismo, MiniPIA turismo.

“Stiamo affrontando – aggiunge – periodi di forte cambiamento e credo che la sinergia che oggi viene espressa tra le iniziative della Regione a favore delle imprese, con il sostegno nostro, del Credito cooperativo, del gruppo Cassa Centrale Banca dimostrerà come possano essere aiutate in un futuro che le vede protagoniste di una sorta di competitività crescente, ma anche di una voglia innovare, di adeguarsi ai tempi e credo che questo sia il nostro compito, aiutarle a crescere”.

“Noi – prosegue – continuiamo a ribadire che i finanziamenti devono essere sostenibili, non sostenibili nel breve quando si fa la domanda, bensì sostenibili nel medio lungo periodo, perchè per noi valgono gli investimenti che producono ricchezza, reddito e valore”.

