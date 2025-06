Fra Trump e Musk è aria di tregua, “si media per un accordo di pace”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Segnali di una tregua emergono “nello scontro sempre più aspro tra due degli uomini più potenti del mondo”. Lo riferisce il sito Politico, che ha intervistato il capo della Casa Bianca dopo il botta e risposta avuto ieri con Elon Musk.

“Va tutto bene”, ha detto Trump al sito. “Sta andando molto bene, non ho mai fatto meglio”, ha proseguito a proposito dei propri indici di gradimento. Sempre secondo quanto riporta Politico, alcuni collaboratori della Casa Bianca, “dopo aver lavorato per convincere il presidente a moderare le sue critiche pubbliche a Musk” ed evitare così un’escalation, hanno programmato per oggi una telefonata con il patron di Tesla per mediare un “accordo di pace”.

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto “molto deluso” da Musk. “Sono molto deluso da Elon”, ha affermato dopo le critiche di Musk sul disegno di legge repubblicano, che in questa settimana è in fase di supervisione da parte del Senato.

Il presidente americano ha anche aggiunto che Musk “era contrariato” dal fatto che gli incentivi per i veicoli elettrici fossero stati bocciati nella legge repubblicana. Ulteriore punto di contesa era legato alla promozione di Jared Isaacman alla guida della Nasa da parte di Musk: “non l’ho ritenuto appropriato”, ha affermato Trump, aggiungendo che Isaacman era “democratico da capo a piedi”.

Il tycoon ha inoltre risposto alle recenti critiche mosse dal patron di Tesla, affermando ironicamente che Musk soffre di “sindrome di disturbo da Trump”. “Ingrato, gli ho fatto vincere le elezioni”, ha replicato a stretto giro Musk “sganciando” infine “la bomba”: “Trump è nei file di Epstein. Ecco perché non sono stati resi pubblici”, ha dichiarato il patron di Tesla.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)