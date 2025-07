Foti “Fondi di Coesione destinati al riarmo? Non c’è nessun disegno”

ROMA (ITALPRESS) - "Non c'è alcun disegno al riguardo e sono tutte affermazioni in libertà che nascondono un retropensiero: anziché porci il problema di cosa i Fondi di coesione dovrebbero effettivamente produrre, ovvero una riduzione delle differenze in atto nelle varie Regioni europee, ci si va a perdere in polemiche che si possono tranquillamente evitare". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei e il Pnrr, Tommaso Foti, a margine del XX Congresso confederale della Cisl, rispondendo alle parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, sulla possibilità che i Fondi di coesione possano finire nelle spese per il riarmo. "Penso che Landini non abbia letto gli indirizzi della Commissione, i Fondi di coesioni nelle modifiche suggerite sono un atto volontario, inoltre, dovrebbe essere abbastanza noto che abbiamo accordi di coesioni con le Regioni e li possiamo modificare se vi è un'intesa reciproca ma su alcuni temi fondamentali. Cosa diversa è l'eventuale utilizzo di risorse per l'innovazione tecnologica che può interessare tutte le industrie italiane, nessuna esclusa", spiega. xb1/sat/mca1