PALERMO (ITALPRESS) – Alla domanda se sono fondate le ipotesi di ricoprire a breve il ruolo di vicesegretario di Forza Italia, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sembra frenare questo scenario con una laconica battuta “ci sarà tempo per parlarne” nel corso di una lunga intervista pubblicata ieri dal Giornale di Sicilia. A febbraio si celebrerà il congresso nazionale di Forza Italia, chiamato ad eleggere il segretario nazionale e quattro vice. Quindi su come il partito arriverà nel 2024 all’appuntamento con le elezioni Europee e le Provinciali in Sicilia il governatore siciliano risponde: “Ho già chiesto ai due assessori Edy Tamajo e Marco Falcone di candidarsi. Sono contento di come stanno lavorando in giunta. Falcone sta facendo un lavoro mirabile sulla Finanziaria, ha una tempra mostruosa. Edy sta lavorando prendendo a cuore le cose. La nostra lista conta di raggiungere un obiettivo a due cifre”.

