Forza Italia Giovani, Zangrillo “Impegno politico è una missione”

ROMA (ITALPRESS) - “Berlusconi ha sempre esortato i giovani e non giovani a considerare la politica e l’impegno per la comunità come una missione”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a margine del Congresso nazionale giovani di Forza Italia. xl5/sat/mca3