Forum ComoLake 2025, in arrivo il Manifesto IMTAI per un’IA etica e globale

COMO (ITALPRESS) – In vista del Digital Innovation Forum – ComoLake2025 – l’appuntamento dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alla trasformazione digitale organizzato da Micromegas Comunicazione in programma a Villa Erba a Cernobbio dal 14 al 17 ottobre -, la Fondazione Innovazione Digitale ETS e il Comitato Scientifico annunciano la presentazione ufficiale del Manifesto IMTAI (International Multidisciplinary Task Force on AI), documento internazionale che definisce principi e linee guida per la classificazione, la valutazione e la gestione responsabile degli agenti di intelligenza artificiale. Il Manifesto nasce da un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto circa 200 esperti provenienti da oltre 15 Paesi e rappresenta un passo significativo verso la creazione di strumenti concreti per governi, istituzioni internazionali e realtà industriali.

La presentazione, prevista il 16 ottobre alle ore 17.25 nel corso della Round Table 9 “From Principles to Action: Ethical AI Agents”, non sarà solo un momento di illustrazione ma un vero e proprio dialogo politico e operativo, dove si discuteranno i principi etici e di governance definiti da IMTAI e si proporranno le linee guida per policy makers e istituzioni internazionali. Un momento fondamentale per iniziare a porre le basi per un framework normativo globale, capace di conciliare innovazione, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. L’evento segnerà una tappa cruciale di questo percorso internazionale: il passaggio “from principles to action”, in cui ricerca, industria e istituzioni si confronteranno per trasformare principi condivisi in raccomandazioni concrete a livello globale.

foto locandina da sito ComoLake.ai

