Forum Commercio Internazionale, record di presenze a Milano per la 4^ edizione

MILANO (ITALPRESS) - Edizione da record per il Forum del Commercio Internazionale, organizzato da Arcom Formazione all’Hotel Gallia di Milano sotto la regia del direttore scientifico Sara Armella. Un successo che conferma il valore di un appuntamento ormai consolidato, dove imprese, istituzioni, ed esperti si confrontano sulle trasformazioni del commercio globale e sulle nuove sfide. A l centro del dibattito, l’incertezza dei mercati internazionali e l’incognita dei dazi, che pesano sulle imprese esportatrici italiane e spingono le aziende a ripensare le proprie strategie commerciali. f50/mrc/gsl