Incendi, la tecnologia scende in campo per proteggere la natura

ROMA (ITALPRESS) - Le alte temperature di quest’estate hanno aumentato il rischio di incendi, mettendo in pericolo anche molte aree naturali. Per provare a prevenirli, 3Bee ha lanciato due strumenti gratuiti: XN Atlas e FireSight. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dai 10 ai 17 anni ne parlano con Silvia Moser, tecnico faunistico di 3Bee. mgg/gsl