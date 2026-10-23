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Tg News – 23/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Perquisizioni della Digos in diverse città, sequestrati arsenali - Casa Bianca “Melania Trump ottiene tregua Russia-Ucraina” - Netanhyahu ordina la chiusura della Cisgiordania - Omicidio a sfondo razziale alle porte di Parigi - Bimba di 3 anni trovata morta a Tortona, arrestata madre - Terremoto, paura per sciame sismico alle porte di Palermo - Papa Leone, in convalescenza, salterà la visita ad Assisi - Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto "Uffici di prossimità" - Previsioni 3B Meteo 24 Ottobre /gtr