Home Video News Energia Cina, entra in funzione una centrale solare a torre alta 233 metri
Cina, entra in funzione una centrale solare a torre alta 233 metri
Una centrale solare a torre alta 233 metri è entrata in funzione in una zona settentrionale della Cina. Circondata da 19.667 specchi, la torre riceve la luce solare riflessa per riscaldare una miscela di sali che agisce come una batteria termica. L'impianto contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio di 130.000 tonnellate all'anno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)