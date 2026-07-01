Cina, Fuzhou, giovani statunitensi provano il tradizionale gioco touhu

Durante i Giochi-esibizione di baseball giovanile Cina-Usa e il Festival dello sport 2026 "Bond with Kuliang", a Fuzhou, giovani giocatori di baseball statunitensi hanno lasciato il campo per provare il touhu, un gioco tradizionale cinese noto anche come "lancio nel vaso", con una storia di oltre 2.000 anni. Originario degli antichi rituali di tiro con l'arco, il touhu sfida i giocatori a lanciare bastoncini simili a frecce all'interno di un vaso dal collo stretto, unendo precisione, etichetta e competizione amichevole. L'esperienza culturale ha offerto ai giovani visitatori un modo divertente per entrare in contatto con le tradizioni cinesi e costruire amicizie attraverso lo sport. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)