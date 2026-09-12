Forte temporale a Palermo, disagi e allagamenti

PALERMO (ITALPRESS) – Un forte temporale si è abbattuto su Palermo questa mattina: la pioggia battente, accompagnata da tuoni e raffiche di vento, ha provocato qualche disagio ai cittadini tra interruzioni di energia elettrica e strade colme d’acqua a causa dei tombini ostruiti; problemi anche in ambito viabilità, con alcune strade contrassegnate da scarsa visibilità e dalla presenza di ampie pozzanghere. Il maltempo ha colpito anche l’area costiera a ovest del capoluogo: dopo il temporale mattutino non si sono più verificati episodi simili, ma il cielo resta nuvoloso e le raffiche di vento proseguono senza sosta. Le previsioni meteo per oggi avevano spinto la Protezione civile regionale a diramare, nella giornata di ieri, un’allerta gialla in cinque province: Palermo, Messina, Catania, Trapani e Agrigento. L’avviso riguarda solo la giornata odierna: domani dovrebbe tornare il bel tempo.

Sui disagi del capoluogo si è espressa la consigliera comunale del M5s Concetta Amella, secondo la quale “arrivano le prime piogge e, puntualmente, arrivano anche i primi allagamenti causati dai tombini ostruiti. Dallo Zen a Mondello, la storia è sempre la stessa. Bastano 10 minuti di pioggia per mettere in ginocchio la città. A Palermo la prevenzione continua ad considerata alla stregua del misticismo. E invece è scienza esatta: si programma, si interviene prima dell’emergenza e si manutengono con regolarità le infrastrutture. Non ci si può ricordare dei tombini soltanto quando l’acqua ha già invaso le strade”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).