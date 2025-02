MESSINA (ITALPRESS) – Terremoto nel Messinese. Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato alle Isole Eolie alle 16.19 di questo pomeriggio. L’evento – avvertito in gran parte della Sicilia, da Palermo a Catania, ma anche a Reggio Calabria – è stato localizzato dalla Sala Operativa Ingv di Catania a una profondità di 17 km.

L’epicentro “è in mare, tra Alicudi e Filicudi. La scossa è stata sentita in diverse zone della Sicilia e della Calabria, ma non abbiamo notizie di danni”, ha detto Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti di Ingv, in collegamento con Rainews 24. “In quell’area sismica la placca africana spinge verso l’Europa, la sismicità è frequente – ha aggiunto -. Ci sono state e ci saranno scosse di assestamento, impossibile prevedere se ce ne saranno altre. In quell’area la magnitudo più alta è stata di 5.7 nel 1980, alta ma non catastrofica”.

– foto: account X Ingv –

(ITALPRESS).