ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro Giuseppe Valditara, e la Fondazione Artemisia ETS, nella persona della Presidente Mariastella Giorlandino, per l’avvio di una collaborazione volta a promuovere percorsi di formazione scuola-lavoro e iniziative di sensibilizzazione e informazione dedicate alle studentesse e agli studenti, con particolare attenzione alla tutela della salute fisica e psico-sociale.

Il progetto FSL – Formazione, Salute, Lavoro, promosso dalla Fondazione Artemisia attraverso l’education unit della Artemisia Accademy, diretta da Elena Pollari, si inserisce pienamente nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa pone i giovani al centro con un metodo interattivo e inclusivo che li rende protagonisti, valorizzando i talenti e le potenzialità di ciascuno. Il Protocollo promuove un percorso educativo che sviluppa relazioni, senso civico, rispetto delle regole comuni e corretti stili di vita, come voluto dal Ministro Valditara, che la Fondazione Artemisia ringrazia per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti delle nuove generazioni. Il programma affronta alcuni tra i principali temi per l’arricchimento culturale e la crescita personale e sociale degli studenti: il contrasto a tutte le forme di dipendenza; i rischi per la salute connessi al consumo di sostanze stupefacenti; la prevenzione delle malattie.

Accanto a questi, molti altri argomenti vengono affrontati da specialisti ed esperti, attraverso lezioni e laboratori che stimolano la responsabilità sociale e la capacità di scelta, accompagnando le studentesse e gli studenti a riconoscere le proprie potenzialità e a diventare artefici del proprio futuro. La Fondazione Artemisia ETS, tramite la sezione Artemisia Accademy, esprime profonda gratitudine al Ministro Giuseppe Valditara per il valore riconosciuto al progetto e per la straordinaria opportunità offerta attraverso la firma del protocollo, che rappresenta un passo significativo verso un’educazione integrata, attenta alla salute e alla formazione globale dei giovani.

