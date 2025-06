VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Formazione e Istruzione Valeria Mantovan, ha approvato oggi l’Avviso pubblico “Specialisti per il Domani – Percorsi di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) 2025-2026”, finanziato con 5,3 milioni di euro per l’anno formativo 2025-2026 a valere sulla Sezione Speciale 2 del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto.

“Si tratta di un’opportunità concreta per i nostri giovani – dichiara l’assessore Mantovan -. Con questo Avviso promuoviamo percorsi formativi di alta specializzazione tecnica che rappresentano un ponte diretto tra istruzione, formazione e mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è costruire competenze immediatamente spendibili e, allo stesso tempo, favorire l’inclusione professionale in settori chiave per la crescita economica e sociale del territorio. Da sottolineare che il progetto è destinato anche a chi non è in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ma di competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro”.

I percorsi IFTS previsti hanno una durata di 800 ore, di cui almeno il 50% in contesto aziendale (tramite stage o apprendistato), e sono articolati in tre linee d’intervento: 1. la prima, rivolta a giovani in uscita dai percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per agevolarne l’accesso agli ITS Academy (verticalizzazione); 2. la seconda, finalizzata allo sviluppo di competenze specialistiche richieste dal mercato del lavoro; 3. la terza, dedicata alla formazione di figure professionali nel settore del trasporto pubblico locale.

“Finanziamo interventi mirati, costruiti sulla base dell’esperienza maturata in questi anni – prosegue Mantovan – per rispondere alla domanda di competenze tecniche avanzate, ma anche per valorizzare la sinergia tra mondo produttivo e sistema formativo. In particolare, con la linea dedicata ai trasporti sosteniamo la qualificazione professionale in un settore strategico per la mobilità e la sostenibilità delle nostre città. I percorsi IFTS rappresentano una concreta opportunità di consolidare le proprie competenze e strutturarle in modo organico rispetto ad una figura professionale ricercata nel mercato del lavoro, permettendo di capitalizzare quanto appreso in un percorso riconosciuto, con certificazione formale e spendibile”.

L’intervento prevede l’avvio delle attività formative entro il 31 ottobre 2025. Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande da parte degli organismi di formazione accreditati, sono dettagliate nell’Avviso allegato al provvedimento, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale istituzionale della Regione. “L’obiettivo – conclude l’assessore – è duplice: da un lato, offrire ai giovani percorsi di formazione tecnica accessibili e di qualità; dall’altro, fornire alle imprese competenze pronte all’uso, capaci di affrontare le sfide dell’innovazione e dell’inclusione. Una Regione che investe nella formazione è una Regione che guarda lontano”.

