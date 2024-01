VENEZIA (ITALPRESS) – “La Regione del Veneto continua ad investire nello sviluppo delle competenze, per formare figure professionali altamente qualificate nel restauro e nella conservazione dei beni e dei parchi e giardini storici. Dal 2016 ad oggi sono state stanziate risorse pari a 20 milioni 100mila euro, strutturando un’offerta formativa di alta qualità per incrementare i “talenti del fare”, custodi della cultura del bello”. Lo ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan, intervenuta oggi a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto in occasione della presentazione del IV Rapporto dell’Osservatorio del Patrimonio Culturale Privato in Veneto, realizzato dalla Fondazione Bruno Visentini, promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

“Diversi i percorsi sostenuti dalla Regione, dal percorso per Tecnico del Restauro di beni culturali ai percorsi per lo sviluppo di competenze relative ad attività complementari al restauro o ad altre attività di conservazione sia per i beni immobili che per i beni mobili, fino all’offerta formativa specifica per qualificare “Giardinieri d’arte per giardini e parchi storici””, ha continuato l’Assessore Donazzan. “Ma non ci fermiamo qui: la conservazione del patrimonio storico – artistico ed architettonico del Veneto, di valore inestimabile, resta al centro delle scelte regionali”.

