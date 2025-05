Formazione continua, così cambia il modo di fare wellness

ZIANO DI FIEMME (TRENTO) (ITALPRESS) - Starpool è una delle aziende italiane che ha fatto della formazione continua il suo punto di forza. Si trova in Val di Fiemme, ai piedi delle Dolomiti trentine, e da 50 anni anni progetta e realizza soluzioni per il wellness. I mercati di riferimento sono gli hotel, le palestre, i centri beauty, lo sport professionistico e i privati. Proprio sulla formazione Starpool basa il suo sviluppo e la sua crescita. E lo fa in partnership con Fondimpresa, il fondo inteprofessionale costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Il progetto Wellness Smart ha contribuito a elevare i livelli operativi e culturali dei lavoratori. abr/mrv