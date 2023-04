ROMA (ITALPRESS) – Ford Pro ha presentato l’E-Transit Courier, un nuovo veicolo commerciale 100% elettrico che offre maggiore connettività e produttività ai clienti che utilizzano van compatti. Il nuovo E-Transit Courier, con il quale l’Ovale Blu amplia la gamma dei suoi innovativi furgoni commerciali elettrificati e connessi, è completamente integrato con la piattaforma di software e servizi Ford Pro, per favorire un funzionamento del veicolo ancora più efficiente. Per incrementare ulteriormente la produttività, E-Transit Courier è stato completamente riprogettato con un vano di carico più ampio e flessibile, che offre il 25% di volume in più rispetto al modello precedente, oltre alla possibilità di trasportare due Europallet.

Il nuovo E-Transit Courier farà il suo debutto al pubblico in occasione del Commercial Vehicle Show di Birmingham, Regno Unito, in programma dal 18 al 20 aprile, con l’avvio della produzione previsto per il 2024. I clienti potranno ordinare i modelli di Transit Courier con motore a benzina e diesel a partire dall’estate 2023, con le prime consegne entro la fine dell’anno.

Il propulsore elettrico dell’E-Transit Courier è stato progettato per offrire ai clienti un’esperienza di guida senza compromessi, grazie a un potente motore da 100 kW e la tecnologia One-Pedal.

Il veicolo offre inoltre una capacità di ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW, disponibile per i punti di ricarica pubblica fast. Con 10 minuti di ricarica, è possibile aggiungere 87 km di autonomia, con la batteria in grado di passare dal 10% all’80% in meno di 35 minuti.

Il design completamente nuovo, offre una maggiore capacità di carico. Il volume di carico totale è ora di 2,9 metri cubi, il 25% in più rispetto al modello precedente. Questo volume può essere ulteriormente aumentato grazie alla nuova funzione di paratia con apertura per carichi lunghi. Il nuovo modello offre una dotazione di serie molto completa, che comprende caratteristiche esclusive dell’abitacolo, come il volante con bordo inferiore squadrato, per migliorare lo spazio per le gambe e la visibilità del conducente, il cambio a colonna, l’accensione a pulsante e il freno a mano elettronico per offrire un maggiore spazio di stivaggio. Il pannello di controllo “digiboard” contiene un quadro strumenti digitale da 12 pollici e un touchscreen centrale da 12 pollici con il più recente sistema SYNC 4 di Ford. La Connected Navigation, disponibile su abbonamento, può aumentare la produttività e ridurre il carico di lavoro del conducente con aggiornamenti su traffico, parcheggio, ricarica e localizzazione degli ostacoli lungo il percorso in tempo reale. La compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay è di serie. L’innovativo Office Pack, unico nella categoria, comprende una superficie di lavoro piana e pieghevole e l’illuminazione per rendere più facile e confortevole l’utilizzo di un computer portatile, la compilazione di documenti o una pausa a bordo. La dotazione di serie comprende avanzati sistemi di assistenza alla guida, mentre un ulteriore pacchetto opzionale comprende l’Adaptive Cruise Control con Lane Centring e Stop & Go, il Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert, l’Intersection Assist e il Reverse Brake Assist. Tutti i modelli saranno costruiti a Craiova, in Romania, da Ford Otosan.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ford-

