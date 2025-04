NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ultima giornata della regular-season dell’Nba non metteva granchè in palio per Detroit, che già certa di un posto nei play-off cede nella notte italiana dopo un overtime ai Milwaukee Bucks, vincenti per 140-133 con 43 punti di un immarcabile Connaughton, top-scorer dell’incontro, e 22 di Kuzma. Tra gli ospiti, 23 punti di Beasley e una prova più confortante di Simone Fontecchio: la 29enne ala piccola pescarese dei Pistons termina a referto con un bottino personale di 15 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 20 minuti di impiego.

Per il resto, verdetti definitivi in chiave play-off, con i Cleveland Cavaliers che chiudono leader a Est davanti ai campioni in carica dei Boston Celtics e Oklahoma City Thunder in testa a Ovest.

Qualificate ai play-off di Eastern Conference: 1° Cleveland Cavaliers; 2° Boston Celtics; 3° New York Knicks; 4° Indiana Pacers; 5° Milwaukee Bucks; 6° Detroit Pistons. Qualificate al play-in Eastern Conference: 7° Orlando Magic; 8° Atlanta Hawks; 9° Chicago Bulls; 10° Miami Heat. Primo turno play-off Eastern Conference: Cleveland Cavaliers – 8^ classificata dal play-in; Boston Celtics-7^ classificata dal play-in; New York Knicks-Detroit Pistons; Indiana Pacers-Milwaukee Bucks. Play-in Eastern Conference: Orlando Magic-Atlanta Hawks; Chicago Bulls-Miami Heat.

Qualificate ai play-off di Western Conference: 1° Oklahoma City Thunder; 2° Houston Rockets; 3° Los Angeles Lakers; 4° Denver Nuggets; 5° Los Angeles Clippers; 6° Minnesota Timberwolves. Qualificate al play-in Western Conference: 7° Golden State Warriors; 8° Memphis Grizzlies; 9° Sacramento Kings; 10° Dallas Mavericks. Primo turno play-off Western Conference: Oklahoma City Thunder-8^ classificata dal play-in; Houston Rockets-7^ classificata dal play-in; Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves; Denver Nuggets-Los Angeles Clippers. Play-in Western Conference: Golden State Warriors-Memphis Grizzlies; Sacramento Kings-Dallas Mavericks.

