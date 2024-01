NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua il magic moment di Utah. I Jazz conquistano la quarta vittoria consecutiva (la decima nelle ultime 12 gare), battendo nettamente in casa i Raptors per 145-113. Tra i protagonisti Simone Fontecchio, ormai stabilmente nel quintetto iniziale e a referto con 13 punti e 2 rimbalzi in 23 minuti di gioco. Oltre all’azzurro altri cinque in doppia cifra per i padroni di casa con Markkanen che spicca con i suoi 22 punti e 9 rimbalzi, mentre dalla panchina ne fa 21 Clarkson, sono 20 quelli di Sexton, 12 per Kessler e per chiudere la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi di Olynyk, anche lui partendo dalla panchina. Niente da fare per Toronto che solo nel primo e nel terzo quarto tiene testa agli avversari, ma cede nettamente nonostante i 27 punti di Siakam e i 19 di Barnes.

In tutto 10 le gare disputate nella notte italiana. Da segnalare la bella vittoria di Golden State che, dopo le due sconfitte consecutive (6 nelle ultime 9 prima di stanotte), vince a Chicago battendo 140-131 i Bulls. Sei in doppia cifra, in quattro a fare la differenza con Thompson che mette a referto 30 punti, tre in più di Curry che aggiunge anche 9 assist, poi ci sono i 24 di Kuminga (dalla panchina) e i 17 di Wiggins (con 8 assist).

Tanto basta per mettere al tappeto i Bulls nonostante l’ottima prestazione di DeMar DeRozan (39 punti) e i 25 punti a testa di Zach LaVine e Coby White, mentre Vuceviv chiude con 14.

Nelle altre gare della notte vittorie per i campioni in carica dei Denver Nuggets (125-113 sui Pelicans con la solita tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist per Jokic), Philadelphia (112-93 sui Kings con 37 punti per Harris), Indiana (126-108 contro Atlanta), Houston (112-110 sui Pistons), Miami (successo nel derby contro Orlando ko nonostante i 25 punti di Banchero), Los Angeles Clippers (128-119 sui Grizzlies con i 37 punti di George), Minnesota (116-93 su Portland con 24 punti e 17 rimbalzi per Gobert) e San Antonio (135-99 contro gli Hornets con 26 punti e 11 rimbalzi per Wembanyama).

