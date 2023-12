Fontana “Tanti decreti, invertire la tendenza”

ROMA (ITALPRESS) - È necessario “evitare il più possibile i decreti legge. Ne sono stati fatti tanti e mi sono impegnato nel far si che tutto ciò venga ridotto. Abbiamo sempre cercato di dialogare con il Governo da questo punto di vista. Cerchiamo di fare in modo che questa tendenza all'aumento dei decreti legge non solo si fermi, ma che venga diminuita”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso dello scambio di auguri con la Stampa parlamentare. sat/gtr (Fonte video: Camera dei Deputati)