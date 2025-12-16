Fontana “Serve una ristrutturazione di tutto l’impianto carcerario”

MILANO (ITALPRESS) - "Non si tratta di spostare San Vittore. Io sono convinto che serva una ristrutturazione di tutto l'impianto carcerario. Bisogna evidentemente realizzare nuove carceri che abbiano anche e soprattutto un'impostazione diversa". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dei lavori del consiglio regionale commentando l'ipotesi avanzata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala di ricollocare il carcere milanese. xh7/pc/mca3