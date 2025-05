Fontana “Gli scambi con l’UAE in aumento del 12,4%, sono sempre più solidi”

MILANO (ITALPRESS) – “Gli scambi tra di noi, Italia e UAE, sono sempre più solidi e più costanti. Una relazione già in essere che vede lo scambio commerciale crescere costantemente. L’anno scorso, ad esempio, abbiamo visto un aumento del 12,4%. Come Regione vogliamo mettere in campo la nostra expertise, soprattutto nel campo dell’innovazione e della ricerca, dove possiamo dare un contributo fondamentale per migliorare la relazione con gli Emirati Arabi Uniti”. Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di Investopia Europe, in corso si svolgimento a Piazza Affari, a Milano.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).