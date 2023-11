MILANO (ITALPRESS) – “Milano è una città che si sta ponendo nel palcoscenico internazionale. L’unica città italiana che può competere con Londra, Parigi, Berlino e New York. E’ attrattiva e si vive in maniera eccellente. Ha alcuni problemi come i costi delle abitazioni, come regione stiamo lavorando per favorire quantomeno gli studenti. Poi, l’altro problema è quello della sicurezza; non entro nel merito della questione, ma dico che per troppi anni si è fatto finta di niente quando invece il problema c’era. Sono convinto che la collaborazione fra governo e comune potrà dare una risposta importante anche in questo ambito. Serve più prevenzione e più repressione; sono dell’opinione di mettere più poliziotti e rappresentanti dell’esercito, capire quali sono le zone più a rischio e intervenire per evitare che si creino fenomeni di degrado”. Lo afferma il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana a Non Stop News su Rtl.

“Dobbiamo sostenere le aziende, cercare di venire incontro alle esigenze più importanti, cercare di promuovere, anche economicamente, la sostenibilità che è la chiave del futuro e che permetterà alle nostre aziende di affrontare i mercati mondiali da protagonisti. Gli imprenditori lombardi sono riusciti a superare tutte le difficoltà in maniera eccellente, dimostrando come si deve reagire” conclude.

– foto: xm4/Italpress –

(ITALPRESS).