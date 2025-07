Fontana “Mi piacerebbe che l’Italia avesse un esercito efficiente”

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono amante dei numeri, non so se il 5% vada bene da destinare alla Deifesa, dipende da come si investe. Mi piacerebbe che l’Italia avesse un esercito efficiente, che fosse efficace soprattutto per la sicurezza interna, non amo il pensiero di fare guerre, ma serve un esercito e servono delle infrastrutture”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).