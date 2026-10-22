Fontana “La Lombardia è la prima regione manifatturiera d’Europa, pronti alla sfida dell’intelligenza artificiale”

MILANO (ITALPRESS) – “La Lombardia è la prima regione manifatturiera d’Europa, la terza economia regionale più forte del continente ricomprendendo Londra e l’Inghilterra, e la principale destinazione italiana per gli investimenti esteri. Siamo un punto di riferimento nel panorama internazionale, grazie alle competenze e al coraggio di generazioni di imprenditori e lavoratori. A questa solidità affianchiamo un modello amministrativo fondato sull’ascolto dei territori, sulla programmazione condivisa e sul sostegno agli investimenti delle imprese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al World Manufacturing Forum 2026.

Il governatore ha poi sottolineato come la recente missione negli Stati Uniti, primo partner economico della Lombardia con 20 miliardi di euro di interscambio, abbia confermato “la forte attenzione degli investitori internazionali verso il nostro territorio, in particolare per le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie emergenti. È un interesse che rafforza la nostra responsabilità: consolidare un ecosistema competitivo in grado di attrarre capitali, competenze e progetti ad alto valore aggiunto. La Lombardia sta reagendo positivamente alle difficoltà dettate dal contesto internazionale”.

Fontana ha affrontato anche il tema strategico dell’Intelligenza Artificiale. “Per la Lombardia la sfida è diventare protagonista del suo sviluppo e della sua applicazione industriale – ha evidenziato – mettendola concretamente al servizio del manifatturiero. Le competenze presenti nella meccatronica, nella robotica e nell’automazione, insieme alla qualità delle università, dei centri di ricerca e del sistema della formazione, costituiscono una base solida”.

Sul tema delle Zone di Innovazione e Sviluppo, la Regione Lombardia nei giorni scorsi ha approvato la candidatura della ZIS dedicata all’Intelligenza Artificiale che prende il nome di Officina AI. La nuova ZIS, promossa da Assolombarda, con MADE Competence Center nel ruolo di hub e soggetto gestore, riunisce un partenariato pubblico-privato di 19 soggetti tra istituzioni, università, imprese e formazione, con l’obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico e accompagnare le aziende, in particolare le Pmi, nello sviluppo e nell’industrializzazione di soluzioni di intelligenza artificiale.

La nuova iniziativa si inserisce nel solco delle ZIS già approvate di Bergamo (meccatronica) e Lecco (riabilitazione e longevità), confermando la volontà regionale di sostenere lo sviluppo attraverso progetti capaci di mettere a sistema le risorse e le specializzazioni dei diversi territori lombardi. Al World Manufacturing Forum è intervenuto anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, con un focus sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale per il futuro del settore manifatturiero: “L’AI sta ridefinendo i processi industriali, ma la questione non è solo tecnologica, è anzitutto culturale: occorre preparare i lavoratori al cambiamento, favorire la riqualificazione professionale e promuovere un’innovazione che metta al centro la dignità delle persone”.

“Come Lombardia – ha proseguito Fermi – promuoviamo una legge regionale con l’obiettivo di accompagnare le imprese in questa trasformazione, sostenendo l’adozione dell’AI per migliorare i processi, aumentare la produttività e rafforzare la competitività, con particolare attenzione alle piccole e medie aziende. Allo stesso tempo, intendiamo favorire l’utilizzo di queste tecnologie nella pubblica amministrazione, per rendere i servizi più efficienti e vicini ai cittadini”.

“La legge – ha concluso- mette al centro la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni, valorizzando le competenze del nostro territorio. La sfida è trasformare le opportunità dell’Intelligenza Artificiale in risultati concreti per l’economia e la società, garantendo al tempo stesso un utilizzo etico e rispettoso dei diritti delle persone. La Lombardia vuole e deve essere protagonista di questa evoluzione”.

-Foto ufficio stampa Regione Lombardia-

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