MILANO (ITALPRESS) – “Plaudo all’ottima iniziativa promossa dal ministro Matteo Salvini che prevede la fruizione di mezzi di trasporto gratuiti per far ritorno a casa dopo la discoteca se non si è nelle condizioni di mettersi alla guida della propria vettura”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui profili social, sul protocollo d’intesa, promosso dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno.

“Tra i locali che hanno aderito all’iniziativa – aggiunge il governatore – ci sono anche due discoteche della Lombardia, il ‘Nakì di Salice Terme, in provincia di Pavia, e il ‘Mascara All Music’ di Mantova. Alla luce dei tristi fatti di cronaca riguardanti gli incidenti stradali, da genitore, valuto con estremo favore tutto ciò che va nella direzione della prevenzione e della sicurezza. Bene, dunque, questa sperimentazione che, mi auguro, possa essere estesa in futuro” conclude Attilio Fontana.

– foto xm4/ITalpress

(ITALPRESS).