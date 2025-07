Fontana in visita alla fondazione Don Gnocchi “Un impegno condiviso”

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha visitato la Fondazione Don Gnocchi di Milano, un centro di eccellenza, riconosciuto IRCCS -Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nel 1991 per il Centro ‘Santa Maria Nascente’ di Milano e, nel 2000, per il Centro ‘Don Gnocchi’ di Firenze.

Presenti il presidente don Vincenzo Barbante, il direttore scientifico Maria Cristina Messa, il direttore generale Francesco Converti e, per il Consiglio di amministrazione, Carmelo Ferraro, Rocco Mangia e Marina Tavassi.

Nel corso della visita, sono stati presentati i risultati del 2024, un anno di forte crescita per la Fondazione, che ha pubblicato 251 studi su riviste scientifiche di rilievo, conta 187 ricercatori e personale scientifico, e ha avviato 55 sperimentazioni cliniche coinvolgendo 409 pazienti. Questi numeri testimoniano l’impegno costante nel progresso della ricerca scientifica e nella qualità delle cure offerte.

“La visita alla Fondazione Don Gnocchi – ha commentato il presidente Attilio Fontana – rappresenta un momento importante per ribadire l’impegno di Regione Lombardia nel sostenere l’innovazione e la ricerca nel settore della salute. La nostra regione si distingue per la capacità di coniugare eccellenza scientifica e attenzione alle persone, e questa collaborazione con la Fondazione è un esempio concreto di come possiamo fare la differenza nel campo della medicina riabilitativa, puntando sempre più sulla personalizzazione delle cure e sull’uso delle nuove tecnologie”.

“Siamo particolarmente lieti di accogliere il presidente Attilio Fontana in visita alla nostra Fondazione – ha dichiarato il presidente della Fondazione Don Gnocchi, don Vincenzo Barbante – è un segno di attenzione ad una realtà che, proprio in Lombardia, porta avanti un servizio di eccellenza nella traslazione degli esiti della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica nella clinica, a favore di tutti i pazienti che quotidianamente accoglie”.

Il nuovo piano strategico per il triennio 2025-2027 della Fondazione Don Gnocchi si inserisce in un percorso di crescita che mira a rafforzare l’integrazione tra clinica e ricerca, espandere le collaborazioni e adottare strategie avanzate di digitalizzazione, con un focus particolare sulla medicina di precisione applicata alla riabilitazione. L’obiettivo è personalizzare sempre di più i trattamenti, sfruttando big data e intelligenza artificiale per supportare le decisioni cliniche e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

“Regione Lombardia – ha concluso Fontana – continuerà a sostenere iniziative che promuovono l’eccellenza scientifica e l’innovazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di consolidare il ruolo della nostra regione come centro di ricerca e cura di livello internazionale”.

