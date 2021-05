MILANO (ITALPRESS) – I numeri epidemiologici in Lombardia “sono in miglioramento ovunque, il virus sta calando d’intensità e si sentono gli effetti benefici delle vaccinazioni”, un trend che “ci avvantaggia” nella “battaglia contro il virus”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi a “Mattino Cinquè su Canale5.

In merito alle passate critiche sull’andamento della campagna vaccinale lombarda, Fontana, rileva che sui giornali oggi “”è scomparso tutto, è scomparso anche che stiamo vaccinando molto bene, che i nostri numeri sono i migliori, che abbiamo dimostrato che, se ci dessero più vaccini, potremo superare tranquillamente le 120.000 vaccinazioni al giorno, che le liste (per ricevere il siero anti Covid, ndr) sono piene, che solo una piccola percentuale rifiuta AstraZeneca, che la gente ha fiducia in ciò che noi proponiamo”. Questo “è molto strano”, conclude il governatore che spesso, nei mesi scorsi, ha parlato di attacchi politici alla Lombardia.

(ITALPRESS).