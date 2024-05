MILANO (ITALPRESS) – Antonio Boselli è il nuovo presidente di Confagricoltura Lombardia. Lo ha eletto questa mattina il Consiglio direttivo dell’organizzazione, riunito nella sede regionale di via Confalonieri. Due i vicepresidenti: Giacomo Brusa (che guida l’Unione provinciale di Confagricoltura Varese) e Marta Sempio, presidente di Confagricoltura Pavia.

Boselli succede a Riccardo Crotti, che non si era ricandidato.

“Un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli. La collaborazione con la Regione è concreta e quotidiana per favorire il progresso e lo sviluppo del settore agricolo lombardo e tante sono ancora le sfide che vogliamo affrontare insieme” dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regione all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. “Un ringraziamento doveroso – prosegue la nota di Regione Lombardia – va al presidente uscente Riccardo Crotti, che ha impostato il suo mandato lavorando a tutto tondo per difendere competitività e redditività delle aziende lombarde in un momento storico mai così complesso e difficile”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).