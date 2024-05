MILANO (ITALPRESS) – “L’orchestra de ‘I Pomeriggi Musicalì è ambasciatrice della musica in tutta la nostra regione. Trasmette, nel contesto del circuito ‘OperaLombardià, l’arte, la cultura, l’eccellenza nei nostri teatri a Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia. Si può dire che sono l’unica ‘verà orchestra della Regione”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

alla conferenza stampa di presentazione dell’80ª stagione de ‘I Pomeriggi Musicalì presso il Teatro Dal Verme, a Milano.

“Oltre ad avere una qualità artistica veramente eccellente che tutti gli riconoscono – ha sottolineato il rappresentante della Giunta – l’orchestra rappresenta anche un valore morale, perchè è sempre stata presente nei momenti in cui la comunità ha sofferto. Grazie ai suoi fondatori, Remigio Paone e Ferdinando Ballo, nel 1945 ruppe il silenzio provocato dalla guerra, così come accadde anche durante la pandemia del Covid”.

Ringraziando il presidente, il direttore e tutti i componenti dell’orchestra il governatore ha concluso evidenziando come si tratti di un compleanno significativo di una realtà capace di trasmettere la bellezza dell’arte, ma anche la forza e la grinta di vincere i momenti difficili, proponendo musica come una componente essenziale di una comunità a misura d’uomo.

– Foto: xm4/Italpress –

