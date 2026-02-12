Fontana “Il centrodestra scelga presto il candidato per le comunali di Milano, magari già a marzo”

MILANO (ITALPRESS) – Scegliere entro fine estate il candidato del centrodestra per le elezioni comunali di Milano? “Io tenderei ad anticipare questa tempistica, perché fine estate è già tardi”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine un evento sulle olimpiadi e l’IA commentando la tempistica suggerita in settimana dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il governatore ha auspicato che “il centrodestra si riunisca entro la fine di marzo e prenda una decisione perché ogni mese che anticipiamo è un mese in più per far conoscere il nostro candidato”. “Non so cosa sceglierà il centrodestra, ma credo debba mettere il candidato che verrà individuato nelle condizioni di presentare sé stesso, il proprio programma, di conoscere i cittadini per acquisire credibilità. La gente oggi vuole conoscere le persone e cosa rappresentano – ha spiegato – Quindi secondo me più il tempo è lungo, più ci sono possibilità che il centrodestra vinca. Più il tempo è corto, più si tolgono opportunità al centrodestra”.

(ITALPRESS).